"الاتجاهات الحديثة في التمريض النفسي".. دورة حول طرق التعامل مع المرضى العدوانيين بإرادة الرياض

من جهته، أكد المدير التنفيذي للمجمع بالإنابة الدكتور محمد بن مشبب الأحمري أن المجمع يفخر ويعتز بجميع الكوادر التمريضية وبالأدوار التي يقومون بها لتلمّس واستشعار احتياجات المرضى الذين يغلب عليهم عدم استبصارهم وإدراكهم لمرضهم، حيث تعد الجهود والخدمات التي يقدمونها عصب العملية العلاجية والتأهيلية في مستشفيات الصحة النفسية، مقدماً شكره وتقديره لجميع العاملين في إدارة الخدمات التمريضية على هذه المبادرة والمبادرات السابقة في عقد مثل هذه الدورات والندوات للكوادر التمريضية في المجمع وكذلك مستشفيات الصحة النفسية بالمملكة.