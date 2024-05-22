بمشاركة 800 متخصص.. انطلاق المؤتمر العالمي لمجلس المطارات الدولي "WAGA 2024" في الرياض

وفي إطار تكامل الجهود المبذولة في قطاع الطيران في المملكة، تتزامن استضافة شركة مطارات الرياض للمؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي "WAGA 2024"، مع إقامة مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني في خضمّ أسبوع حافل لقطاع الطيران المدني في المملكة؛ حيث تحتضن الرياضُ عددًا من المحافل الهامة في منظومة المطارات وقطاع النقل الجوي، من بينها الاجتماع السابع لقادة الطيران المدني في الشرق الأوسط، واجتماع المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحفل جوائز المطارات، والمنتدى الأمني الأول لمنظّمة الطيران المدني العربية، إضافة إلى "المؤتمر العالمي للتسهيلات" الذي تعقده منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" للمرة الأولى، وغيرها من الفعاليات. وتعدُّ استضافة المملكة لهذه الأحداث النوعية تجسيدًا لمكانة المملكة الرائدة في قطاع الطيران ودورها الفاعل في تطويره وتنميته على المستوى العالمي.