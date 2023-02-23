بالثوب السعودي والسيف.. شاهد رونالدو يؤدي العرضة في يوم التأسيس

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، الأربعاء، بيوم التأسيس في المملكة، حاملًا السيف ومرتديًا الثوب السعودي.
ونشر حساب قناة "الإخبارية" على تويتر، فيديو للدون محتفلًا مع بعض زملائه بيوم التأسيس، مرتديًا الزي السعودي وحاملًا السيف مؤديًا رقصة العرضة الشهيرة في المملكة.
وجاء في تغريدة "الإخبارية": "بالزي السعودي.. لاعب النصر كريستيانو رونالدو يؤدي العرضة السعودية احتفالًا بـ#يوم_التأسيس".
وتحتفل السعودية في 22 فبراير بيوم التأسيس بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة.
وفي بداية العام أعلن النصر، الفائز بالدوري السعودي 9 مرات آخرها في 2019، تعاقده مع رونالدو الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات في صفقة تاريخية مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو.
ولعب رونالدو إلى الآن 5 مباريات بقميص النصر، سجل فيها 5 أهداف (4 في مباراة واحدة) وصنع هدفين.
وتأسس النصر، في العام 1955 في الرياض، وسُجّل رسميًّا عام 1960، وبدأ في حصد الألقاب المحلية بقميصه الأساسي الأصفر والاحتياطي الأزرق.