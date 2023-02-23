بالثوب السعودي والسيف.. شاهد رونالدو يؤدي العرضة في يوم التأسيس

ونشر حساب قناة "الإخبارية" على تويتر، فيديو للدون محتفلًا مع بعض زملائه بيوم التأسيس، مرتديًا الزي السعودي وحاملًا السيف مؤديًا رقصة العرضة الشهيرة في المملكة.