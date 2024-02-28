بنك البلاد الراعي الاستراتيجي لسباق "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1" لعام 2024

الجدير بالذكر أن بنك البلاد يقدم خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد والتي يتجاوز عددها 150 فرعا منها سبعة مراكز خدمة ذاتية في "الرياض وجدة والظهران والجبيل والخرج وينبع " تعمل حتى الساعة التاسعة مساء، كما يتواجد البنك في مراكز سكني في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة كما يقدم البنك أحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل "البلاد نت" www.bankalbilad.com وتطبيق البلاد للأجهزة الذكية. ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر تطبيق واتس اب البلاد 966920001002+ و هاتف البلاد 920001002 والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي @Bankalbilad عبر منصات تطبيقات "إكس، فيسبوك، إنستجرام،لينكد إن ،سناب شات.