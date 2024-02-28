بنك البلاد الراعي الاستراتيجي لسباق "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1" لعام 2024

أعلن بنك البلاد عن رعايته الإستراتيجية وللعام الثالث على التوالي، لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024، والذي سينطلق خلال الفترة من 7-9 مارس المقبل على حلبة كورنيش جدة على ساحل البحر الأحمر - أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم-، والتي تواصل تأكيد جدارتها بوصفها واحدة من أكثر الحلبات صعوبة على روزنامة الفورمولا 1؛ حيث شهدت على مدار المواسم السابقة سباقات متميزة وحافلة بالإثارة والحماس.
ووفقاً للبيان الصادر عن بنك البلاد: "تأتي هذه الرعاية في إطار الدور الريادي الذي يقوم به البنك في دعم كافة الفعاليات التي من شأنها أن تعزز حضور المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية وترسّيخ التزام المملكة وقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، حيث يُعد سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، أحد أبرز الأحداث الرياضية على مستوى العالم والذي يحظى باهتمام ومتابعة عشاق سباقات السيارات في مختلف أنحاء العالم".
وفي تصريح بهذه المناسبة قال الأستاذ عبدالعزيز العنيزان الرئيس التنفيذي لبنك البلاد: "أن استمرار رعاية البنك الاستراتيجية لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 مُمثلّةً بالاتحاد السعودي للرياضات والدراجات النارية، تنطلق من ريادته المصرفية والتزامه بإثراء تجربة العميل من خلال المنتجات المصرفية المُبتكرة التي تواكب تطلُّعاتهم كما هو حال الأحداث الكبرى التي تقام في المملكة، مُؤكداً اعتزاز بنك البلاد بدوره الوطني من خلال دعم هذه الفعاليات الهامة التي تحظى بجماهيرية كبيرة على مستوى العالم، وهذه الرعاية تشكل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية البنك والتي تهدف إلى رفع جودة الحياة للمواطن والمقيم تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي ستحول المملكة العربية السعودية إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة".
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك البلاد تصريحه قائلاً: "يحظى سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بجماهيرية كبيرة على المستوى المحلي والدولي، لذلك هو يُمثّل فرصة مثالية لتحقيق عدد من الأهداف المصرفية لبنك البلاد، اضافة إلى التواصل الفعّال مع هذه الجماهير، حيث يتمتع سباق فورمولا 1 بقاعدة ضخمة من محبّي هذه الرياضة كمشجعين ومشاهدين من خلال النقل المباشر، وذلك يعني توسيع قاعدة العلامة التجارية لبنك البلاد لدى أسواق المال والأعمال، اضافة إلى تعزيز معرفة العملاء والمُهتمّين بأعمال بنك البلاد الرائدة ومنتجاته المصرفية المُبتكرة".
وكان بنك البلاد قد استضاف خلال سباق العام الماضي بجناح كبار الشخصيات في نادي البادوك المرموق والذي يمتاز بأفضل الضيافة الرياضية في العالم مع إطلالات مميزة على خط البداية والنهاية، أكثر من 3000 شخصية من داخل وخارج المملكة، ضمن قائمة كبار الشخصيات والعملاء والروّاد المهتمّين برياضة السيارات والأحداث الكبرى التي تشهدها المملكة، إضافةً إلى أعداد كبيرة من الفائزين بتذاكر مجانية خلال السحب ضمن حملة البلاد للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعية، وقدّم البنك عروضاً تمويلية تنافسية لكافة شرائح العملاء.
الجدير بالذكر أن بنك البلاد يقدم خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد والتي يتجاوز عددها 150 فرعا منها سبعة مراكز خدمة ذاتية في "الرياض وجدة والظهران والجبيل والخرج وينبع " تعمل حتى الساعة التاسعة مساء، كما يتواجد البنك في مراكز سكني في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة كما يقدم البنك أحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل "البلاد نت" www.bankalbilad.com وتطبيق البلاد للأجهزة الذكية. ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر تطبيق واتس اب البلاد 966920001002+ و هاتف البلاد 920001002 والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي @Bankalbilad عبر منصات تطبيقات "إكس، فيسبوك، إنستجرام،لينكد إن ،سناب شات.
يُذكر أن سباق جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 في جدة يُعد أحد أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية التي تقام في المملكة، بمشاركة 20 سائقاً يمثلون 10 فرق، يتنافسون على لقبَي السائقين والصانعين، وتعتبر حلبة كورنيش جدة أطول حلبة شوارع في الفورمولا 1 على الإطلاق، حيث تضم 16 منعطفاً نحو اليسار و11 أخرى نحو اليمين، لتكون الحلبة صاحبة أكبر عدد من المنعطفات في العالم.