"ادرس في السعودية" تسهّل إجراءات قبول الطلبة غير السعوديين في جامعات المملكة

وأوضح مدير مبادرة التأشيرة التعليمية المشرف على منصة "ادرس في السعودية" الدكتور سامي بن عبدالله الحيسوني في حديثه لهيئة وكالة الأنباء السعودية خلال مشاركته في أعمال ملتقى خريجي مؤسسات التعليم العالي من غير السعوديين من جمهورية كينيا، الذي يُعقد بمدينة نيروبي حاليًا، أن وزارة التعليم تُعرّف من خلال هذا الملتقى بمنصة "ادرس في السعودية" التي تعدّ منصة وطنية موحدة تقدم خدماتها بعشر لغات عالمية، وتسهّل على الطلاب الدوليين تقديم طلباتهم إلكترونيًا للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات، وتسهم المنصة في تمكين الطالب المستفيد من متابعة الطلب حتى الحصول على التأشيرة التعليمية إلكترونيًا من خلال ربط الإجراءات إلكترونيًا بين وزارة التعليم ووزارة الخارجية، ليستطيع الطالب الالتحاق بالجامعات السعودية في مختلف التخصصات ومختلف المراحل الدراسية.