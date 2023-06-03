"الزمازمة": 950 موظفًا وأسطول شاحنات لإيصال مياه زمزم للحجاج بمساكنهم في زمن قياسي

وأضاف زمزمي: تتمثّل مهامّ العاملين في مراكز الخدمة الميدانية في: استلام المعلومات الخاصة بمساكن الحجاج عبر المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة، بالربط مع مركز التحكم في شركة الزمازمة ومنصة زمزم الإلكترونية، وبالتنسيق مع رئيس المركز أو نائبه، واستلام كراتين ماء زمزم من مركز المواد والإمداد، وتعبئتها بالسيارات المخصصة للتوزيع، والتوجه لمساكن الحجاج لإيصال الخدمة وفق البيانات المسلمة لكل عضو من أعضاء التوزيع، مشيرًا إلى أن العمل يكون بهذه الآلية يوميًّا على مدار الساعة؛ حتى يتم إيصال الخدمة لمساكن الحجاج بشكل مباشر ودون أي تأخر؛ حيث يكون التوزيع الميداني من قبل أعضاء التوزيع المرافقين للسيارات الخاصة بتلك المهمة.