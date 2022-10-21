خطيب الحرم المكي: كلمة خادم الحرمين حملت النصح للرعية والتوجيه للشعب

وأوضح أن الله تعالى الله منّ على هذه البلاد بقائد ملهم وحّد صفوفها وطهر عقيدتها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود وأبنائه البررة من بعده جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فكان ما نرفل فيه من الأمن والرخاء والسكون والهدوء والعز وجمع الشمل وتوحيد الكلمة وإخلاص العبادة لله وحده واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا غضة طرية، كما جاء بها حبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا، والأمة الإسلامية محسودة بهذه النعمة بصفة عامة، وبخاصة هذه البلاد المباركة التي جعلت القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المطهرة دستورًا لها، لذلك فإن الحاسدين يعملون بكل جد ونشاط وبكل أسلوب وإغراء، وبكل إرجاف وتخويف وبكل شيطان مريد، لتفريق الكلمة وشق العصا وتصديع الصف وبلبلة الأفكار، وأن المسؤولية تقع على كل مسلم، ويتأكد على القيادات الدينية، ويتعين على القيادة العامة أن تحافظ على كيانها ومقدساتها ومقومات عزها ونصرها، داعياً الله تعالى أن يجعلنا وإمامنا وولي عهده وحكومته ممن قلت فيهم (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)،