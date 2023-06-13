"المزيني العقارية" تطلق مرحلة جديدة من الأراضي المطورة في "الرياض قروڤ"

أعلنت شركة المزيني العقارية، عن إطلاق مرحلة جديدة من الأراضي السكنية المطورة في مشروع (الرياض قروڤ) وإتاحة الحجوزات فيها بعد اكتمال البيع في المراحل التي تم إطلاقها سابقًا؛ وذلك لتوفير خيارات سكنية إضافية؛ تلبية لرغبات العملاء وبالتزامن مع تجاوز نسبة أعمال البنية التحتية في المشروع حاجز الـ80%.
ويُعَد مشروع "الرياض قروڤ" أحد المشاريع النموذجية في مدينة الرياض؛ حيث يقام على مساحة تتجاوز ثلاثة ملايين متر مربع، ويضم 4906 منتجات سكنية متنوعة ما بين وحدات سكنية وأراضٍ مُطَورة متكاملة البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى شبكة الطرق والرصف والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية والوصلات المنزلية.
وكانت "المزيني" قد أعلنت عن بدء البيع في المشروع بداية العام الماضي من خلال برنامج البيع أو التأجير على الخارطة (وافي)، وتم طرح 3 مراحل تضمنت المئات من قطع الأراضي المطورة، مصحوبة بجملة من الحلول التمويلية للراغبين في الشراء، بالإضافة إلى توفير عدة جهات تمويلية تقدم خدماتها التمويلية للعملاء، كما أتت الأراضي بأسعار معتدلة؛ وهو ما يُعد التزامًا من إدارة الشركة للمساهمة في رفع نسبة التملك للمواطنين؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
ويمتاز "الرياض قروڤ" بكونه مشروعًا متكاملًا شاملًا لكل الخدمات من خلال تطوير البنية التحتية، وإضافة مزايا تسهم في رفع جودة الحياة لساكنيه؛ حيث تم تضمين ممرات للمشاة والأرصفة في كامل المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من الحدائق والمسطحات الخضراء بتصاميم فريدة؛ بهدف تقديم منتج يليق بالعملاء.
ويقع المشروع في موقع استراتيجي شمال شرق الرياض على طريق الدمام بجوار مشروع مدينة المستقبل ومركز القيادات الأمنية الجديدة.