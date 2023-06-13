"المزيني العقارية" تطلق مرحلة جديدة من الأراضي المطورة في "الرياض قروڤ"

وكانت "المزيني" قد أعلنت عن بدء البيع في المشروع بداية العام الماضي من خلال برنامج البيع أو التأجير على الخارطة (وافي)، وتم طرح 3 مراحل تضمنت المئات من قطع الأراضي المطورة، مصحوبة بجملة من الحلول التمويلية للراغبين في الشراء، بالإضافة إلى توفير عدة جهات تمويلية تقدم خدماتها التمويلية للعملاء، كما أتت الأراضي بأسعار معتدلة؛ وهو ما يُعد التزامًا من إدارة الشركة للمساهمة في رفع نسبة التملك للمواطنين؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.