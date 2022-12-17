لعشاق الفن والزوّار والأهالي.. إطلاق فعاليات الاستوديو المفتوح بـ "العلا"

وشارك في البرنامج ستة من الفنانين من داخل المملكة وخارجها، وتضم القائمة: أوغسطين باريديس من الفلبين، ومحمد كيليتو من المغرب، وسابين ميرليس من فرنسا، والدكتورة عفراء عتيق من الإمارات، ومحمد الفراج ودانية الصالح من السعودية.. اجتمعوا معاً لعرض مختلف إنتاجهم الإبداعي في الاستديو المفتوح والمخصص لعرض نتائج البرنامج، والتي تشمل الشعر والرسم وفنون النحت والتصوير الفوتوغرافي والوثائقي والتمثيل والفنون الرقمية.