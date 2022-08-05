هل تضرب الصواعق الجوالات؟ خبير يجيب ويحذر: هكذا تسرق بياناتك!

كشف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن الصواعق لا تضرب الهواتف الذكية ولم يثبت أن الجوال يقوم بجلب الصواعق.
وأوضح "الحمادي" أن الصواعق دائمًا ما تضرب الأماكن المرتفعة عن وجه الأرض كالأشجار والأبراج والجبال والطائرات ونحوها، وكل ما برز من الأرض معرّض للصواعق، مشيرًا إلى أن في الثانية الواحدة العديد من الصواعق تضرب الأرض ونادرًا ما نسمع أن هناك شخصًا يتكلّم بالجوال وتضربه صاعقة؛ لذلك هذا الكلام لم يثبت علميًّا.
وبين أن الشركات التي أنتجت الجوالات وفرت حماية معها ولكن الاختراق إن حصل سيكون سببه سلوك المستخدم؛ لذا عليك بالخطوات الآتية: لا تقم بتحميل الملفات المجهولة ولا تستخدم الشبكات العامة أثناء الشراء من المتاجر الإلكترونية، ويفضل الدخول من خلال الشبكة الخاص بك من 5g؛ حتى تضمن أن هذه المعلومات تم إرسالها عن طريق شبكتك، واحذر الشراء عبر شبكات الإنترنت العامة فهذا يعرضك للاختراق وسرقة البيانات.
وأشار "الحمادي" إلى أن الشركات المنتجة للتطبيقات الذكية تقوم بفحص التطبيق في العديد من المراحل تشمل الفحص الأمني والأداء والجودة، ومن ثم وضعه في المتاجر المعتمدة ليكون مستوى الأمان أعلى، مبينًا أن بعض الأشخاص يقوم باستخدام الجوال والدخول على المتصفح ويحمل تطبيقًا وهو لا يعلم من المطور الصحيح، وبمعنى آخر فإن أي تطبيق من خارج المتاجر الإلكترونية قد يحتوي على برمجيات تخترق الجوال؛ لذا تعتبر التطبيقات الموجودة في المتاجر الإلكترونية غير آمنة بنسبة 100٪.