هل تضرب الصواعق الجوالات؟ خبير يجيب ويحذر: هكذا تسرق بياناتك!

وأشار "الحمادي" إلى أن الشركات المنتجة للتطبيقات الذكية تقوم بفحص التطبيق في العديد من المراحل تشمل الفحص الأمني والأداء والجودة، ومن ثم وضعه في المتاجر المعتمدة ليكون مستوى الأمان أعلى، مبينًا أن بعض الأشخاص يقوم باستخدام الجوال والدخول على المتصفح ويحمل تطبيقًا وهو لا يعلم من المطور الصحيح، وبمعنى آخر فإن أي تطبيق من خارج المتاجر الإلكترونية قد يحتوي على برمجيات تخترق الجوال؛ لذا تعتبر التطبيقات الموجودة في المتاجر الإلكترونية غير آمنة بنسبة 100٪.