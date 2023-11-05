محافظ الطائف يفتتح أعمال منتدى الطائف للاستثمار وسط حضور كبير

ثم عُرض فيلم قصير حول حاضر ومستقبل الطائف، بعدها ألقى المستشار سلطان السعدون المشرف العام على المنتدى كلمة بهذه المناسبة، ثم كرم محافظ الطائف رعاة المنتدى، وعقب ذلك ألقى المتحدث الرسمي لشركة أرامكو السعودية النائب الأعلى لرئيس التنمية الوطنية الدكتور جميل جارالله البقعاوي كلمته، تلتها كلمة الجهة المنظمة متمثلة في رئيس مجلس إدارة تعاونية طويق سعاد الموسى، ثم كلمة بعنوان "الصداقة السعودية الصينية ودبلوماسية صناعة الورد" ألقاها جو واي يانغ من معهد بكين لأبحاث الورد.