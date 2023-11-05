محافظ الطائف يفتتح أعمال منتدى الطائف للاستثمار وسط حضور كبير

برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود، افتتح اليوم الأحد، منتدى الطائف للاستثمار في نسخته الأولى، بحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين بمجال الاستثمار وممثلين عن شركات صينية وكورية، حيث بدأ حفل الافتتاح بالسلام الملكي، ثم تلا القارئ عبدالمجيد بن سعيدان البقمي ما تيسر من آيات الذكر الحكيم،
ثم عُرض فيلم قصير حول حاضر ومستقبل الطائف، بعدها ألقى المستشار سلطان السعدون المشرف العام على المنتدى كلمة بهذه المناسبة، ثم كرم محافظ الطائف رعاة المنتدى، وعقب ذلك ألقى المتحدث الرسمي لشركة أرامكو السعودية النائب الأعلى لرئيس التنمية الوطنية الدكتور جميل جارالله البقعاوي كلمته، تلتها كلمة الجهة المنظمة متمثلة في رئيس مجلس إدارة تعاونية طويق سعاد الموسى، ثم كلمة بعنوان "الصداقة السعودية الصينية ودبلوماسية صناعة الورد" ألقاها جو واي يانغ من معهد بكين لأبحاث الورد.
وتم عرض فيديو مقدم من البروفيسور YOYO مدير قسم الصناعات السياحية في معهد أبحاث المدن الترفيهية عن مدينة الخيال العلمي، وفيديو مقدم من مجموعة Dikniz الكورية للاستثمار.
ثم قام محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بجولة في المعرض المصاحب.
واستكملت في وقت لاحق فعاليات اليوم الأول لمنتدى الطائف للاستثمار بأربع جلسات حوارية حملت عناوين: تحديات مشاريع الطاقة النظيفة، والطائف في استقبال الحجيج وزوار بيت الله، واستدامة الأمن الغذائي في الطائف وما يطلبه المستثمرين ورواد الأعمال، أدارتها أمل الهزاني بمشاركة عدد من الضيوف وممثلون من الجهات ذات العلاقة، بينما أقيمت ورشة عمل بعنوان "المرأة شريك تنموي".
يذكر أن منتدى الطائف للاستثمار يستمر حتى السابع من نوفمبر وتعقد فعالياته في فندق ميريدان الهدا بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة ودولتين صديقتين هما كوريا الجنوبية والصين.