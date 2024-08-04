انطلاق أولى جلسات مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية التاسع بدول العالم الإسلامي

جاء ذلك أثناء طرح أوراق علمية، في الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي أكدت على أهمية توحيد الجهود بين وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول العالم الإسلامي، وتنسيقها لتقويض مساحات العنف، والتطرف وسد منابعها، وجاءت الجلسة الأولى التي أعقبت حفل الافتتاح تحت عنوان "مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب وأهمية تحصين المنابر خطاباتها" ترأسها وزير الأوقاف في الجمهورية اليمنية الدكتور محمد بن عيضه شيبه بدأت بورقة علمية ألقاها وزير الأوقاف بجمهورية الصومال الشيخ مختار بوعلي، قدّم فيها الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية، لتنظيم المؤتمر، وقال إن الغلو والتطرف والإرهاب وما تولد من ذلك هو تدمير لمكتسبات، وتركات حكومات الدول والشعوب، إضافة إلى ترويع الآمنين، وإشاعة العنف، والخوف بالتفجير والتدمير، مؤكداً أن ذلك ليس له علاقة بالدين الإسلامي الذي هو دين الرحمة والتسامح، مبيناً أن الصومال من أكثر دول العالم التي عانت من هذا الفكر الضال.