"سبق" وثّقت "مخالفات سوق السمك بجدة".. ومدير "بيئة مكة" يتجاوب: تحديات ونذللها

وأضاف: يمتزج بسوق الأسماك المركزي الطابع التاريخي و الأصالة وعبق الماضي مع بصمة الحاضر ووجود التقنيات الحديثة والتطور والتقدم الذي يشهده السوق في السنوات الأخيرة، ويعتبر سوق السمك المركزي بجدة أحد أكبر الأسواق على ساحل البحر الأحمر من حيث المساحة وعدد المرتادين؛ حيث يشغل مساحة تزيد عن (30000)م2، وينتج ما يفوق عن (2600) طن/يوميًا ما بين إنتاج محلي ومستورد من كافة الأصناف والمنتجات البحرية سواء الأسماك او الربيان أو الأنواع البحرية الأخرى. حيث اندرجت مهام السوق تحت مظلة الوزارة التي وضعت معايير ونظم مدروسة تهدف إلى تطوير الثروة السمكية من حيث الإنتاج والتسويق والصحة الآمنة المستدامة للمنتجات، وتطوير مصائد وموارد الأسماك الطبيعية ومراقبتها وصحة الأحياء المائية، مما جعل الوزارة تقوم بإسناد مهام الإشراف على السوق إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وهي شركة حكومية، ويهدف ذلك القرار إلى زيادة كفاءة الأداء والتشغيل وأعمال الصيانة والنظافة والتنظيم داخل السوق، ورفع كفاءة الإنتاج والتسويق.