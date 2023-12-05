"الشيخ الشثري" يشارك في مبادرتَي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"

استقبل مديرُ عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، في مقرّ الهيئة، اليوم الثلاثاء؛ الشيخَ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره العديدُ من المسؤولين والمشايخ والأعيان في المحافظات الجبلية، عرْضُ جهود الهيئة في خدمة المجتمع، من خلال دعم وتشجيع الفرص الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية المسندة لبرنامج جودة الحياة من رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك التوسع في زراعة البن والصندل والفواكه الاستوائية، والزراعات الأخرى ذات العائد الاقتصادي العالي.
كما ألقى المستشارُ كلمةً أشار خلالها إلى أهمية تعزيز دور التعاون المشترك مع القطاعات والمؤسسات الوطنية العامة والخاصة؛ لتحقيق المسؤولية المجتمعية ومواجهة التحديات، مؤكدًا اهتمام الدولة بتنمية المجتمع والعناية بالأسرة؛ كونها المكون الأول لأفراد المجتمع، وحمايتها من المؤثرات الخارجية والسلبية.
وفي نهاية الزيارة غرس شتلة بنّ بمحطة التجارب الزراعية التابعة للهيئة؛ مساهمة منه في مبادرتَيْ سموّ ولي العهد، حفظه الله: "مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط"، قدم بعدها شكره وتقديره لمنسوبي الهيئة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.