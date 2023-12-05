"الشيخ الشثري" يشارك في مبادرتَي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره العديدُ من المسؤولين والمشايخ والأعيان في المحافظات الجبلية، عرْضُ جهود الهيئة في خدمة المجتمع، من خلال دعم وتشجيع الفرص الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية المسندة لبرنامج جودة الحياة من رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك التوسع في زراعة البن والصندل والفواكه الاستوائية، والزراعات الأخرى ذات العائد الاقتصادي العالي.