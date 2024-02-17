"الفريجي": الملكية الفكرية تُعزِّز قطاع الإعلام والاتصال.. وعلى المؤسسات الإعلامية الاستفادة منها

وأوضح الدكتور "الفريجي" أن "الملكية الفكرية تمثل فرصة للتعاون والشراكة بين الجهات المختلفة في قطاع الإعلام والاتصال، عبر الابتكار وتبادل الأفكار والمعرفة؛ ما يحقق للمؤسسات الإعلامية نموًّا مستدامًا وتميزًا في السوق؛ لذلك يجب على الصناعة الإعلامية والاتصالية الاستفادة الكاملة من التوجيهات والإرشادات التي تقدمها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومن خلال العمل المشترك والالتزام بالقوانين واللوائح يمكننا تعزيز دور الإعلام والاتصال في تشكيل المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة".