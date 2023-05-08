إطلاق "واعد 3" لتأهيل 100 متدرب ومتدربة لسوق العمل

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن فتح باب التقديم في برنامج "واعد" بنسخته الثالثة لعام 2023م، الذي يستهدف تدريب 100 متدرب من حديثي التخرج لحملة البكالوريوس والماجستير.
ويأتي البرنامج امتدادًا للدفعات السابقة وتحقيقًا لرؤيته في الاستثمار بتنمية الجيل القادم من حديثي التخرج في مختلف التخصصات والجامعات، وذلك من خلال برنامج التدريب على رأس العمل الذي يشتمل على أساليب مختلفة للتدريب وإعدادهم للعمل بمهنية عالية وبمخرجات احترافية، والإسهام في إثراء صناعة التطوير العقاري، ودعم سوق العمل السعودي بسواعد طموحة.
وينقسم البرنامج إلى مرحلتين؛ حيث ينطلق بالمرحلة الأولى التي تمتد على فترة زمنية تبلغ 6 أشهر، ويقدّم القسم الأكبر من البرنامج فرصة العمل مع أفضل الخبراء المحترفين سواءً في المشاريع أو بين الأقسام داخل القطاعات، كما تشتمل المرحلة الأولى على دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة تتنوع ما بين التدريب الحضوري، التدريب الافتراضي والتدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى جلسات توجيهية فردية وجماعية، ويمكن للراغبين في الانضمام للبرنامج التسجيل من خلال الرابط (https://nhc.sa/ar/waaed).
ويهدف البرنامج إلى قيادة معايير المعرفة والكفاءات وتطبيق أفضل الممارسات بشكل خاص للارتقاء بالقطاع العقاري، كما يسهم في دعم المحتوى المحلي عن طريق تأهيل وتطوير الموهوبين من حديثي التخرج وتجهيزهم بشكل احترافي لسوق العمل، من خلال استخدام أفضل القنوات التدريبية المناسبة، كما يعزز من خلق فرص متساوية للذكور والإناث في مختلف مناطق المملكة، الوسطى والغربية، والشرقية، والشمالية، والجنوبية.
كما يقدّم البرنامج العديد من المزايا التنافسية للمتدربين تتمثل في مكافآت شهرية مجزية، وتأمين طبي، ومكافأة التخرج لمجتازي البرنامج بنجاح، إضافة إلى البحث وتوفير فرص وظيفية للمتدربين بعد التخرج، كما يقدم "برنامج واعد المتقدم" بالتعاون مع أفضل مدارس الأعمال عالميًا ie Business school والمتخصصة ببرامج التطوير في المجال العقاري، الذي يعدّ كخطة لاحقة لبرنامج التطبيق العملي؛ ويأتي ذلك لتعزيز وصقل المهارات التي تم تزويد المنتسبين بها خلال المرحلة الأولى من البرنامج.
وتضم مسارات البرنامج كلًا من: التخصصات الهندسية، وتقنية المعلومات، وتطوير البرمجيات، وإدارة المشاريع وتجربة المستخدم، وتخصصات الموارد البشرية، والمالية، وإدارة الأعمال، إضافة إلى القانون، والتخصصات ذات الصلة.
ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يتجاوز 25 عامًا، ويكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المستهدفة والموضحة أعلاه، بمعدل تراكمي لا يقل عن (5/ 3.75) أو (4/ 2.50).
يشار إلى أن الشركة الوطنية للإسكان صمّمت البرنامج وفق خطة خمسية تستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 500 مرشّح من حديثي التخرج حتى عام 2025.
ويأتي ذلك ضمن جهودها المبذولة لدعم وتنمية المحتوى المحلي ببرامج تدريبية تستقطب من خلالها المواهب المستقبلية الشابة، وتمكّنهم من العمل باحترافية واكتساب خبرات ومهارات متعددة في مجالات متنوعة عبر العمل مع أصحاب الخبرات العالية، التي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتتبوأ المملكة مكانة ريادية على جميع الأصعدة وتكون في مقدمة دول العالم.