إطلاق "واعد 3" لتأهيل 100 متدرب ومتدربة لسوق العمل

وينقسم البرنامج إلى مرحلتين؛ حيث ينطلق بالمرحلة الأولى التي تمتد على فترة زمنية تبلغ 6 أشهر، ويقدّم القسم الأكبر من البرنامج فرصة العمل مع أفضل الخبراء المحترفين سواءً في المشاريع أو بين الأقسام داخل القطاعات، كما تشتمل المرحلة الأولى على دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة تتنوع ما بين التدريب الحضوري، التدريب الافتراضي والتدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى جلسات توجيهية فردية وجماعية، ويمكن للراغبين في الانضمام للبرنامج التسجيل من خلال الرابط (https://nhc.sa/ar/waaed).