جامعة الملك سعود تدشن بوابة الخريجين دعمًا للتحول الرقمي

وبيّن أن النسخة الثانية تأتي نتاجًا للنجاح الذي حققته بوابة الخريجين في نسختها الأولى التي أطلقت في عام 2022م؛ حيث شهدت إقبالًا متزايدًا كبيرًا في عدد المسجلين والمستفيدين من خدماتها من طلبة وخريجي الجامعة والجهات بمختلف القطاعات.