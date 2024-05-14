استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.. "صحي الشرقية" يرفع جاهزيته بمراكز المراقبة في المنافذ الحدودية

رفع تجمُّع الشرقية الصحي جاهزية مراكز المراقبة الصحية في 5 منافذ برية حدودية، إضافةً إلى منفذ جوي واحد، لبدء استقبال حجاج بيت الله الحرام، بالتزامن مع قرب موسم الحج لعام 2024م.
وخصّص تجمُّع الشرقية الصحي 5 مراكز للمراقبة الصحية على المنافذ الحدودية البرية، والتي تشمل: منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر، منفذ جسر الملك فهد مع مملكة البحرين، منفذ الخفجي مع دولة الكويت، منفذ البطحاء مع الإمارات العربية المتحدة، ومنفذ الربع الخالي مع سلطنة عُمان، إضافة إلى المنفذ الجوي المتمثل في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وأكّدت إدارة المنافذ في تجمُّع الشرقية الصحي، أن المنافذ مجهّزة بالتجهيزات الطبية كافة لاستقبال الحجاج، وذلك لتقديم خدمات الرعاية الصحية، مثل رعاية مرضى الأمراض المزمنة والوقائية، مثل التوعية والتثقيف بالإجراءات الاحترازية في أثناء أداء مناسك الحج، وتقديم النصائح والإرشادات العامة قبل ذهابهم للمشاعر المقدّسة.
جديرٌ بالذكر، أن إدارة المنافذ في تجمُّع الشرقية الصحي تعمل على توفير أكثر من 50 كادراً طبياً في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، لتوعية المسافرين الحجاج وتثقيفهم تحت حملة "نحج بوعي" التي دشّنها أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، لضمان حج صحي وآمن لهم.