استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.. "صحي الشرقية" يرفع جاهزيته بمراكز المراقبة في المنافذ الحدودية

وخصّص تجمُّع الشرقية الصحي 5 مراكز للمراقبة الصحية على المنافذ الحدودية البرية، والتي تشمل: منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر، منفذ جسر الملك فهد مع مملكة البحرين، منفذ الخفجي مع دولة الكويت، منفذ البطحاء مع الإمارات العربية المتحدة، ومنفذ الربع الخالي مع سلطنة عُمان، إضافة إلى المنفذ الجوي المتمثل في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.