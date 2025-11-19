"الدعم المؤسسي" في "بر جدة": أدوار تمكينية تعزز الكفاءة التشغيلية وترتقي ببيئة العمل ..

تعزيز الرضا

وامتد دور الدعم المؤسسي ليشمل دعم جهود التنمية المستدامة وإيصال رسالة الجمعية بشكل احترافي وجاذب. كما حرصت الإدارة على تعزيز بيئة العمل الداخلية من خلال نشر الرسائل الإلكترونية، وتصميم المواد التوعوية، وإرسال تهاني المناسبات، وتوفير مساحات محفزة للموظفين مثل “الكورنر كافي”، مما انعكس على رفع مستوى الرضا والانتماء الوظيفي. إضافة إلى ذلك، أتاحت الإدارة فرصًا متعددة للمتطوعين وعملت على دمجهم في البرامج والمبادرات وتوفير البيئة التنظيمية الداعمة لهم، مما أسهم في رفع أثر العمل التطوعي وتوسيع مشاركة المجتمع.