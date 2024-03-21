"المياه الوطنية" توزع أكثر من 7 ملايين متر مكعب خلال العشر الأوائل من رمضان بمكة

وفيما يتعلق بأعمال الشركة التشغيلية بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، ذكرت أن كمية الخزن الاستراتيجي لمياه زمزم بلغت أكثر من (2.2) مليون عبوة في المستودعات الخاصة بالمشروع، إضافة إلى توفيرها لدى المتعهدين المعتمدين بسعر موحد بفروعهم في جميع مدن المملكة، والتأكد من توفر الكميات المهيأة للشحن الجوي في نقاط التوزيع في المطارات التي يغادر منها المعتمرين والزوار بعد أداء مناسك العمرة، مؤكدةً استمرارية خطتها التشغيلية بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى (200) ألف عبوة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه المباركة خلال موسم رمضان.