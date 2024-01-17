"دبّابات" توصيل الطلبات.. "الشركات" غير مبالية والسائقون فوضويون وقيادتهم متهورة.. والتنظيم الحازم يحد من حوادثها الخطيرة

وفي ظاهرة غريبة، وبسبب الرغبة في توصيل أكبر عدد من الطلبات، وتحقيق دخل مادي يومي مرتفع؛ لا يلتزم أغلب سائقي توصيل الطلبات بقوانين السير، فيقودون دراجاتهم بسرعة، وأحياناً دون لوحات رسمية، وينعطفون بتهور في المساحات الضيقة بين السيارات، ويستخدمون الجوال أثناء القيادة، متنقلين بين المسارات بعشوائية دون تركيز أو انتباه، وبعضهم لا يهتم بلبس الخوذة، ولا بوسائل السلامة الأخرى، ومنهم من يسير فوق ممرات المشاة والأرصفة دون مبالاة معرضين حياتهم وغيرهم للخطر.