هواوي تعلن عن حملة استبدال البطارية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في المملكة

أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية عن حملة "استبدال بطارية هواوي" الرائعة لمكافأة مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للشركة في المملكة العربية السعودية. تقدم هذه الحملة الخاصة للعملاء فرصة الحصول على بطارية بديلة أصلية مصممة خصيصًا لطراز أجهزتهم المحددة بسعر منخفض يبدأ من 39 ريال سعودي فقط. يمكن للمستهلكين الاستمتاع بفوائد البطارية الجديدة والأصلية التي تعد بأداء مثالي وطول عمر وضمان لمدة 90 يومًا عليها.
بطارية هواوي أصلية
كجزء من حملة استبدال البطارية، يتمتع المستهلكون بفرصة الحصول على بطارية بديلة أصلية جديدة من هواوي لطراز أجهزتهم. مع وجود بطارية أصلية، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بعمر بطارية أطول وأداء فائق مع ضمان الأمان وموثوقية أجهزتهم.
خدمة سريعة وموثوقة
كجزء من هذه الحملة، يمكن للعملاء شراء خدمات استبدال البطارية عبر الإنترنت ثم زيارة أي مركز خدمة هواوي معتمد للاستبدال أو الذهاب إلى مركز الخدمة مباشرةً لتلقي هذه الخدمة السريعة. وهذا يضمن أن يتم التعامل مع أجهزتهم بخبرة وعناية، وبأوقات انتظار قليلة. نظرًا لأن جميع الهواتف المحمولة الحديثة تقريبًا تستخدم تصميمات بطارية غير قابلة للفصل، وليس من السهل استبدالها، يُنصح مستخدمو هواوي باستبدال بطاريات الهاتف فقط في مراكز خدمة هواوي المعتمدة للحصول على المساعدة من موظفي الصيانة المؤهلين الذين خضعوا لتدريب احترافي خصيصًا لمنتجات هواوي.
ضمان لمدة 90 يوم
ستأتي البطاريات الجديدة بضمان إضافي لمدة 90 يومًا من تاريخ التجميع. لن تكون هناك أي رسوم إضافية بخلاف سعر استبدال البطارية الذي يبدأ من 39 ريال سعودي، والذي يغطي سعر قطع الغيار ورسوم العمالة والضرائب.
يسري هذا العرض على مجموعة واسعة من هواتف هواوي الذكية والأجهزة اللوحية في المملكة العربية السعودية.
لمزيد من المعلومات أو المساعدة، يمكن للعملاء الاتصال بخط هواوي الساخن على 8001220888 أو استخدام تطبيق My HUAWEI / دعم الاتصال بخدمة دعم منتجات هواوي، التي توفر ضمانًا فنيًا لجميع عملاء هواوي.