هواوي تعلن عن حملة استبدال البطارية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في المملكة

خدمة سريعة وموثوقة

كجزء من هذه الحملة، يمكن للعملاء شراء خدمات استبدال البطارية عبر الإنترنت ثم زيارة أي مركز خدمة هواوي معتمد للاستبدال أو الذهاب إلى مركز الخدمة مباشرةً لتلقي هذه الخدمة السريعة. وهذا يضمن أن يتم التعامل مع أجهزتهم بخبرة وعناية، وبأوقات انتظار قليلة. نظرًا لأن جميع الهواتف المحمولة الحديثة تقريبًا تستخدم تصميمات بطارية غير قابلة للفصل، وليس من السهل استبدالها، يُنصح مستخدمو هواوي باستبدال بطاريات الهاتف فقط في مراكز خدمة هواوي المعتمدة للحصول على المساعدة من موظفي الصيانة المؤهلين الذين خضعوا لتدريب احترافي خصيصًا لمنتجات هواوي.