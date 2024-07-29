عودة مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات الأحد المقبل.. استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد

يعود يوم الأحد القادم مديرو ومديرات المدارس والمشرفون والمشرفات ومنسوبو المكاتب بالمدارس استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، في حين ستكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية بتاريخ 7/ 2 / 1446هـ، وستكون بداية الدراسة للطلبة في الفصل الدراسي الأول 14 / 2 / 1446هـ، وستكون نهاية الفصل الدراسي الأول 05/ 05/ 1446هــ.
وبحسب الوزارة، ستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 15/ 5/ 1446هــ، في حين ستكون نهايته 21/ 8/ 1446هـ.
أما بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث فستكون 2/ 9/ 1446هـ، على أن تبدأ إجارة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم في 1/ 1/ 1447هــ.