عودة مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات الأحد المقبل.. استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد

يعود يوم الأحد القادم مديرو ومديرات المدارس والمشرفون والمشرفات ومنسوبو المكاتب بالمدارس استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، في حين ستكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية بتاريخ 7/ 2 / 1446هـ، وستكون بداية الدراسة للطلبة في الفصل الدراسي الأول 14 / 2 / 1446هـ، وستكون نهاية الفصل الدراسي الأول 05/ 05/ 1446هــ.