بعد غدٍ الخميس.. مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" تعقد مؤتمراً صحفياً افتراضياً

يذكر أن عدد حضور النسخة السابعة للمبادرة بلغ أكثر من خمسة آلاف ضيف، بما في ذلك مجموعة من القادة في مجال الاستثمار والتمويل من أصحاب القرارات السياسية والتكنولوجية، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العالمي، وسيناقش القادة القادمون من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، الديناميكيات المتغيرة للقوة والنفوذ، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه العالم في هذه الأثناء.