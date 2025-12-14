درب المنجور يوثق تاريخ طويق ويجتذب عشاق الطبيعة بمسار جبلي يمتد 6 كيلومترات

التقطت عدسة المصور هاشم الشريف صورًا احترافية لدرب المنجور، أحد أعرق الدروب التاريخية في المملكة، والذي يعود استخدامه إلى آلاف السنين، حيث كان يشكّل مسارًا استراتيجيًا للتنقل بين المدن والقرى والقبائل شرق وغرب جبال طويق.