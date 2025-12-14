درب المنجور يوثق تاريخ طويق ويجتذب عشاق الطبيعة بمسار جبلي يمتد 6 كيلومترات

التقطت عدسة المصور هاشم الشريف صورًا احترافية لدرب المنجور، أحد أعرق الدروب التاريخية في المملكة، والذي يعود استخدامه إلى آلاف السنين، حيث كان يشكّل مسارًا استراتيجيًا للتنقل بين المدن والقرى والقبائل شرق وغرب جبال طويق.
وأظهرت الصور جمال تضاريس جبال طويق بتكويناتها الطبيعية الآسرة، التي تعكس عمقًا تاريخيًا وجغرافيًا فريدًا، وتبرز القيمة الحضارية والسياحية للمكان، بما يحمله من إرث ثقافي وتاريخي.
وفي هذا الإطار، نفّذت جمعية "مسارات ورحلات المشي – درب" مسارًا للمشي على امتداد 6 كيلومترات في درب المنجور، والذي يُعد من أبرز المسارات الجبلية في المنطقة، لما يقدمه من تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والاستكشاف والطبيعة.
وحظيت المبادرة بإشادة واسعة من المشاركين ومرتادي المسار، مؤكدين أهمية إحياء الدروب التاريخية وتعزيز السياحة الطبيعية، كأحد روافد الجذب السياحي المستدام في المملكة.