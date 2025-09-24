في رثاء سماحة المفتي .. خالد المالك: قدوة ومرجع ومنهج حياة باقٍ بإرثه العلمي

ورصد المالك سمات الشيخ من "فقهه الواسع، واعتداله في الفتوى، وقربه من الناس، وسعة صدره"، مؤكدًا أن الأمة فقدت عالمًا تاريخيًا معتبرًا، لكن أثره وعلمه وإنجازاته باقية، مبرزًا جانبه الإنساني بنشأته يتيمًا وفقدانه البصر مبكرًا ليعوّضه الله بالبصيرة. وختم برفع العزاء للقيادة والشعب وأسرته، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، ومرددًا قوله تعالى: {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}.