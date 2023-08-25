اكتشاف 186915 موهوبًا وموهوبةً في المملكة.. حصيلة 12 عامًا

وبيّن التميمي أنه حتى نهاية العام 2022، تمت رعاية أكثر من 27000 طالب وطالبة ضمن برنامج "فصول الموهبة"، في حين شارك أكثر من 47000 طالب وطالبة في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي ضمن 34 وحدة إثرائية متنوعة في مجالات علمية مختلفة، وتمكّن طلبة موهبة من الحصول على أكثر من 1300 قبول في أفضل الجامعات العالمية من خلال برنامج موهبة للتميز، بالإضافة إلى العديد من برامج الرعاية المختلفة تم خلالها استثمار قدرات عشرات آلاف من الطلبة الموهوبين، تمت وبشكل مستمرّ طوال العام، وبالشراكة مع العديد من الجهات الرائدة محليًّا وعالميًّا.