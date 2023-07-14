المملكة تُدشِّن برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في بوركينا فاسو

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بتقديم خدماته في ثمانية تخصصات بمجال طب العيون، هي: عمليات الشبكية، وحقن الشبكية، والعلاج بالليزر، والماء الأبيض، والحول، ومحجر العين، وعمليات الجلوكوما، والعمليات الصغرى، التي يستفيد منها 1.190 فردًا.