المملكة تُدشِّن برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في بوركينا فاسو

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامج نور السعودية التطوعي النوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة واجادوجو عاصمة جمهورية بوركينا فاسو.
يأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، والأمين العام لوزارة الصحة والنظافة البوركينية الدكتورة إيستيل تدبيري، وسفير جمهورية بوركينا فاسو السابق لدى السعودية عمر دياوارا.
وسيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بتقديم خدماته في ثمانية تخصصات بمجال طب العيون، هي: عمليات الشبكية، وحقن الشبكية، والعلاج بالليزر، والماء الأبيض، والحول، ومحجر العين، وعمليات الجلوكوما، والعمليات الصغرى، التي يستفيد منها 1.190 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها السعودية، ممثلة بذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لدعم القطاع الطبي، ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول الشقيقة والصديقة.