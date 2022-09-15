"الوقيت": اتفاقيات محلية ودولية مهمة بالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي

أكد مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية شهدت عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تصب في صالح تقنيات الذكاء الاصطناعي وانعكاسها على خدمة البشرية، مع حضور متميز من خبراء التقنية من مختلف دول العالم.
واستعرض في كلمة له في ختام أعمال القمة اليوم ما تم خلال الثلاثة الأيام الماضية، منوهًا إلى حجم المشاركة الكبيرة من الحضور والمتحدثين التي أثرت القمة.
وقال: "إن القمة احتفت بالإبداع الإلكتروني المشترك بين البشر والآلات؛ حيث تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة أرتاثون الذكاء الاصطناعي لهذا العام، وهي تجربة دولية مميزة في مجال فن الذكاء الاصطناعي".
وقدم الدكتور الوقيت شكره وتقديره للحضور؛ لمشاركتهم فيما وصفه بأكبر وأهم حدث في الذكاء الاصطناعي في العالم، وأكثرها تأثيرًا، وكذلك لشركاء المعرفة والتقنية؛ لدورهم المهم في إنجاح القمة.