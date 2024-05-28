تأمينها C وزوجها VIP فهل تقدم استقالتها ليشملها تأمين زوجها؟ متحدثة الضمان الصحي تُعلق

وقالت: هناك حلول تحت الدراسة، وهذا الموضوع له منافع كبيرة في خفض التكاليف، واليوم هناك وثائق تأمينية متعددة لنفس الشخص، وهذا يزيد من الأعباء، وما دام أن الخدمات الأساسية مغطاة وشبكة توزيع جيدة بنفس جودة الخدمات، ولكن التحدي هو اختلاف مقدم خدمة عن آخر.