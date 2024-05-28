تأمينها C وزوجها VIP فهل تقدم استقالتها ليشملها تأمين زوجها؟ متحدثة الضمان الصحي تُعلق

علّقت إيمان الطريقي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي على سؤال قدمته زوجة تقول إنها موظفة تأمينها درجة (C) وزوجها تأمينه VIP درجة (A)، ومع ذلك طُلب منها إما أن تعالَج بتأمين درجة (C) وإما أن تقدم استقالتها ليشملها تأمين زوجها.
وقالت "الطريقي": منذ أكتوبر العام الماضي بدأنا تدريجيًا في إيقاف ما يسمى بازدواجية التأمين، وهي وجود أكثر من تأمين سارٍ للشخص نفسه.
وأضافت: صاحب العمل ملزم بتوفير التأمين للموظفين والتابعين، وفي حال أن تكون الزوجة التابعة تحت مظلة صاحب عمل آخر، فالمفترض أن صاحب عملها يوفر لها التأمين.
وأردفت: الزوجة ما دامت موظفة لدى جهة أخرى فهي تتبع هذه الجهة الأخرى، وجميع أصحاب العمل ملزمون بتوفير الوثيقة الأساسية والتي لا يوجد فيها فروقات.
وتابعت: لا نقول لهذه الزوجة أن تقدم استقالتها، ولكن هناك تحدٍّ كبير بأن بعض المستفيدين يريدون الحصول على خدمات من شبكات مقدمي خدمة معينة يريدون مستشفى معينًا ولا يريدون مستشفى آخر.
وقالت: هناك حلول تحت الدراسة، وهذا الموضوع له منافع كبيرة في خفض التكاليف، واليوم هناك وثائق تأمينية متعددة لنفس الشخص، وهذا يزيد من الأعباء، وما دام أن الخدمات الأساسية مغطاة وشبكة توزيع جيدة بنفس جودة الخدمات، ولكن التحدي هو اختلاف مقدم خدمة عن آخر.