نمو الأطباء السعوديين المبتعثين في كندا 256% وأمريكا 62% خلال 6 أعوام

وسجّلت أعداد الخريجين في كندا نموًا قياسيًا بنسبة تقارب 256% بوصول عدد المتوقع تخرجهم في عام 2025 إلى 606، مقارنة بـ170 خريجًا في عام 2020، في حين سجّلت أعداد الخريجين المتوقعين في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025 ارتفاعًا ليصل إلى 1,847، بنسبة زيادة بلغت نحو 62.02% مقارنة بـ1,140 خريجًا في عام 2020.