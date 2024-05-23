توفي ابنه أثناء غيابه.. عودة المفقود "الكعبي" لذويه بجازان بعد 33 عامًا من اختفائه

‏ويروي أحمد الكعبي القصة الكاملة لصحيفة "سبق"، قائلًا: إنه عندما اختفى كان يعاني من شعور عدائي غريب تجاه أقاربه، وفجأة خرج من قريته ماشيًا على الأقدام حتى وصل إلى إحدى النقاط القريبة، ثم ركب مركبة وتوجه إلى النقل الجماعي وتوجه إلى جدة، ومنذ ذلك العام لم يعد إلى منطقة جازان حتى 1996م؛ ففي ذلك العام قرر العودة لمنطقة جازان بعد غياب قرابة أربع سنوات، ولكنه عندما وصل إلى طريق أبو حجر كان يشعر بمشاعر غريبة ويشاهد نارًا في طريقه، ثم عاد ولم يصل إلى قريته وتوجه إلى جدة مرة أخرى، ولم يعد إلى جازان حتى حدثت هذه القصة، وهي المتمثلة في عودته واتصال ابنته به.