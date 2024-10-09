"باحث" لـ «سبق»: 1970 شهد أول إصابة بشرية بجدري القرود والنوع الثاني أكثر انتشاراً

وعن طرق الوقاية، قال "مردد"؛ إنه للحد من خطر العدوى، يجب تجنُّب الاتصال الوثيق مع الأفراد المصابين والمواد أو الأدوات الملوّثة بالفيروس؛ كملابس المصابين وأدواتهم الشخصية، ونظافة اليدين جيداً بالماء والصابون، وارتداء ملابس واقية لمقدّمي الرعاية عند التعامل مع الأشخاص المحتمل إصابتهم، وتفادي الحيوانات المصابة، خصوصاً في مناطق انتشار المرض، إضافة إلى ذلك، فإن البقاء على اطلاع بحالات تفشي المرض المحلية، واتباع إرشادات الصحة العامة، يمكن أن يوفرا مزيداً من الحماية ضدّ انتشار جدري القرود.