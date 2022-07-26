إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. عملية فصل التوأم اليمني "مودة ورحمة" الخميس المقبل

جاء ذلك في تصريح صحفي للمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، متوقعاً أن تستغرق العملية الجراحية قرابة 11 ساعة، مبيناً أنها ستُجرى على 6 مراحل، يشارك فيها 28 طبيبًا وأخصائيًا، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض، مضيفاً أن التوأم السيامي اليمني هما من الإناث، ووُلِدتَا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان بالكبد والأمعاء، واشتباه باشتراكهما بغشاء القلب.