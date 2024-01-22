"أبو الوعول".. المساحة الجيولوجية تعتمد وجهة سياحية جديدة

وقال إن فريقاً جيولوجياً متخصصاً من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وثّق أطول كهف في السعودية من البازلت يمتد طوله نحو خمسة كيلو مترات، وسيتم ترشيحه ليكون معلماً سياحياً بعد اكتمال الدراسات الفنية له، وتم إطلاق اسم أبو الوعول عليه نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول.

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