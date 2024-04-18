جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على برنامج "استقطاب موهوبات المرحلة الثانوية"

ويستهدف البرنامج استقطاب خريجات الثانوية الموهوبات، والمتوقع تخرجهن بنهاية العام الدراسي الحالي، وذلك في عددٍ من برامج البكالوريوس؛ وهي: الأدب الإنجليزي والدراسات الثقافية، اللغة الصينية، الترجمة، اللغة الفرنسية، الفنون البصرية، تصميم الأزياء والنسيج، الإنتاج السينمائي، الفنون الأدائية، علوم الرياضة والنشاط البدني، إضافة إلى الدبلوم المتوسط في إدارة السياحة والسفر، وإدارة الضيافة.