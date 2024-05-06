حرم أمير الرياض ترعى حفل تخرج طالبات جامعة شقراء .. وتكرّم الأوائل

وفي كلمته للخريجات، عبّر الدكتور السيف رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض على رعايتها لهذا الحفل ودعمها المتواصل لطالبات الجامعة، مشددًا على أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- تولي العلم اهتمامًا بالغًا إيمانًا منها بأن العلم ركيزة من ركائز التنمية، وسبيل رقي الأمم والشعوب.