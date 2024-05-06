حرم أمير الرياض ترعى حفل تخرج طالبات جامعة شقراء .. وتكرّم الأوائل
رعت الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، حفل تخريج طالبات الدفعة الخامسة عشرة بجامعة شقراء، يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024م، بالبهو الرئيس بمقر المدينة الجامعية بشقراء.
وكرمت حرم أمير الرياض خلال الحفل الطالبات الأوائل على الدفعة، كما شهد الحفل مسيرة للخريجات وأوبريت وعروضًا مرئية عن الجامعة وقصص نجاح للخريجات، إضافة إلى عرض كلمة رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، وكلمة المشرفة على الحفل الدكتورة حنان بنت مهياء العنزي، وكلمة الخريجات التي ألقتها طالبة الماجستير في بنت غازي العتيبي، وعرض لقصة إرادة خريج وقصة كفاح طالبتين.
وفي كلمته للخريجات، عبّر الدكتور السيف رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض على رعايتها لهذا الحفل ودعمها المتواصل لطالبات الجامعة، مشددًا على أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- تولي العلم اهتمامًا بالغًا إيمانًا منها بأن العلم ركيزة من ركائز التنمية، وسبيل رقي الأمم والشعوب.
وعبّر رئيس الجامعة عن سعادته وفخره بتخريج الدفعة الخامسة عشرة من طالبات الجامعة، ووجه لهن كلمات الشكر والتقدير لتفوقهن في مسيرتهن العلمية، داعيًا الله تعالى أن يوفقهن لخدمة دينهن ووطنهن وقيادتهن، وأن يعينهن على استكمال مسيرة النجاح في حياتهن الشخصية والعلمية والعملية.
فيما رحبت الدكتورة حنان العنزي المشرفة على حفل الخريجات في بداية كلمتها بصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض، لرعايتها الحفل، مؤكدة أن حضور سموها يضاعف من فرحة الخريجات وسعادتهن بهذا الإنجاز، ويعبّر عن إيمانها بدور المرأة في بناء المجتمع، وتمكينهن لتحقيق طموحاتهن وأهدافهن.
وقدمت المشرفة على الحفل الشكر للخريجات وعائلاتهن وعضوات هيئة التدريس على هذا الإنجاز طوال سنوات الدراسة، موضحة أن الخريجات هن الاستثمار الحقيقي لبناء مستقبل مشرق لوطننا الغالي، داعيةً إياهن لأن يكن على قدر المسؤولية ويجعلن من علمهن سلاحًا لبناء المستقبل ومن أخلاقهن نبراسًا يضيء دروب الحياة، متمنية لهن مستقبلاً مشرقًا مليئًا بالنجاح والتوفيق.