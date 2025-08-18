إنجاز طبي بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب.. عملية قلب مفتوح ناجحة باستخدام كاميرا ثلاثية الأبعاد

وأوضح الدكتور صالح بن عبدالله الشهري، استشاري جراحة القلب، أن التقنية تمنح الجراح رؤية دقيقة وواضحة ثلاثية الأبعاد، ما يرفع من مستوى الدقة الجراحية ويقلل احتمالية المضاعفات، مؤكدًا أنها تمثل إضافة نوعية أيضًا في التدريب الطبي والبحث العلمي، بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الابتكار.