إنجاز طبي بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب.. عملية قلب مفتوح ناجحة باستخدام كاميرا ثلاثية الأبعاد

حقق مستشفى القوات المسلحة بالجنوب إنجازًا طبيًا نوعيًا عبر مركز الأمير خالد بن سلطان لأمراض وجراحة القلب، حيث نجح فريق طبي متخصص في إجراء عملية قلب مفتوح لتغيير الصمام المترالي بالمنظار باستخدام تقنية الكاميرا ثلاثية الأبعاد، في خطوة تُعد من أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال.
وأوضح الدكتور صالح بن عبدالله الشهري، استشاري جراحة القلب، أن التقنية تمنح الجراح رؤية دقيقة وواضحة ثلاثية الأبعاد، ما يرفع من مستوى الدقة الجراحية ويقلل احتمالية المضاعفات، مؤكدًا أنها تمثل إضافة نوعية أيضًا في التدريب الطبي والبحث العلمي، بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الابتكار.
وبيّن أن مركز الأمير خالد بن سلطان يُعد من أوائل المراكز على مستوى المملكة التي أدخلت هذه التقنية المتقدمة، وهو ما يعكس النقلة النوعية التي يشهدها القطاع الصحي بدعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – وحرصها على تمكين المستشفيات من مواكبة التطورات العالمية.
من جانبه، أعرب مدير المستشفى اللواء الطبيب محمد بن سعيد القحطاني عن فخره بهذا الإنجاز، مثمنًا جهود الفريق الطبي وكفاءته العالية، ومؤكدًا أن ما تحقق يعكس تميز المستشفى وما يضمه من مراكز متخصصة قادرة على تحقيق الريادة الطبية.
وأضاف أن هذا النجاح يندرج ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي، عبر إدخال أحدث التقنيات وتوطين الخبرات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم رعاية متقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن المستشفى يواصل دعم المراكز التخصصية، وفي مقدمتها مركز الأمير خالد بن سلطان، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الكفاءة.