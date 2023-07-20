"القصبي": الأسواق المحلية تحتوي على أكثر من 41 ألف منتج حاصل على علامة الجودة السعودية

وأوضح "القصبي" أنّ البرنامج السعودي لسلامة المنتجات من مبادرات الهيئة ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى ضمان سلامة المنتجات (المحلية والمستوردة) في الأسواق السعودية من خلال ضمان توافقها مع المواصفات واللوائح الفنية ذات الصلة، منوهًا عن أن مؤشر الامتثال السعودي قد تحسّن بنسبة تزيد على 35% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 82.7% في عام 2022.