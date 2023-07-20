"القصبي": الأسواق المحلية تحتوي على أكثر من 41 ألف منتج حاصل على علامة الجودة السعودية

يواصل وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جولته في عدد من دول الاتحاد الأوروبي؛ لاستعراض تجربة المملكة في مجال سلامة المنتجات وإجراءات تقويم المطابقة، من خلال ورشة عمل تعريفية بإجراءات تقويم المطابقة للمنتجات المستوردة للسوق السعودي، أمام حشد من المورّدين والمصنّعين في مدينة ميلان الإيطالية.
وأشار محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي إلى أن الأسواق المحلية بالمملكة تحتوي على أكثر من 41 ألف منتج حاصل على علامة الجودة السعودية لـ130 مصنعًا بدول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح "القصبي" أنّ البرنامج السعودي لسلامة المنتجات من مبادرات الهيئة ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى ضمان سلامة المنتجات (المحلية والمستوردة) في الأسواق السعودية من خلال ضمان توافقها مع المواصفات واللوائح الفنية ذات الصلة، منوهًا عن أن مؤشر الامتثال السعودي قد تحسّن بنسبة تزيد على 35% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 82.7% في عام 2022.
وتأتي ورشة العمل في مدينة ميلان الإيطالية، ضمن سلسلة ورش واجتماعات تعقدها هيئة المواصفات السعودية مع المسؤولين والموردين والمصنعين بعدة دول أوروبية تشمل على التوالي: (ألمانيا، بلجيكيا، إيطاليا، إسبانيا)؛ للتعريف بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات، وخدمات منصة سابر، ومزايا علامة الجودة، وغيرها من الخدمات والبرامج التي تقدمها الهيئة؛ تسهيلاً للتجارة الدولية بين المملكة وشركائها.