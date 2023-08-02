السديس: "العناية بالكعبة المشرَّفة ما هي إلا سمة من سمات قادة هذه البلاد المباركة"

وأضاف: "العناية بالكعبة المشرَّفة ما هي إلا سمة من سمات قادة هذه البلاد المباركة، وأن تعظيمها والعناية بها من تعظيم الشعائر الإسلامية المقدسة؛ قال تعالى «ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ»، حيث إنها سنة سار عليها الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- والخلفاء من بعدهم عبر تاريخ هذا الأمة المجيدة"، سائلاً الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد، وأن يجزي قادتها خير الجزاء على ما يبذلونه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما.