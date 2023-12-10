فريق بحثي بجامعة القصيم يحصل على براءة اختراع في مجال صناعة الأدوية من مخلفات التمور

مما يذكر أن هذا الابتكار ضمن "مشروع تسجيل براءات الاختراع لمنسوبي الجامعة"، برعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ، ومن ضمن مبادرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلةً في مركز الابتكار والملكية الفكرية، إذ يهدف هذا المشروع إلى رفع التصنيف المحلي والدولي للجامعة في عدد تسجيل براءات الاختراع لها، وكذلك المساهمة في تحفيز منسوبي الجامعة لتحويل اختراعاتهم وأفكارهم البحثية إلى منتجات محمية ذات عائد اقتصادي، كما يشار إلى أن وثيقة الحماية الممنوحة هي إحدى مخرجات المشروع البحثي الممول ضمن مبادرة التمويل المؤسسي في عمادة البحث العلمي.