وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة الـ36 من طلبة كلية الملك فهد البحرية

بعد ذلك ألقى قائد كلية الملك فهد البحرية كلمةً، عبّر فيها عن بالغ شكره وتقديره لوزير الدفاع لرعايته حفل تخريج الدفعة الـ(36) من طلبة كلية الملك فهد البحرية، منوهًا بأن الكلية تسعى لتحقيق رؤيتها الريادية، ورسالتها الأبية في صقل فكر ومهارات قادة المستقبل البحريين، مشيرًا إلى أن الخريجين اعتمدوا بعد توفيق الله على ما لدى الكلية من البرامج التدريبية العلمية والعملية، والمرافق التعليمية، والفصول الذكية، والوسائل التقنية المتنوعة، والمشبهات المتطورة والتدريب الواقعي.