"المرور السعودي" تضبط "1482" مركبة استغل أصحابها مواقف ذوي الإعاقة

أعلنت إدارة المرور السعودي، اليوم الخميس، نتائج تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت في "انفوجرافيك " عبر حسابها بمنصة "إكس": إن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، ضبطت 1482 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر لإدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت إدارة المرور، بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.