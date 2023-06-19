محافظ تيماء يدشن مبادرتي "التدريب النسائية" و"الورشة المتنقلة" لفحص مركبات ضيوف الرحمن

وتم خلال هذه الزيارة تدشين مبادرة التدريب النسائية والمعتمدة من مكتب نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد للتدريب، والتي تهدف إلى اكتساب المهارات المهنية للكوادر النسائية من مستفيدات الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية، ولجنة التنمية الاجتماعية.