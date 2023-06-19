محافظ تيماء يدشن مبادرتي "التدريب النسائية" و"الورشة المتنقلة" لفحص مركبات ضيوف الرحمن

دشن محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، مبادرة الفريق التطوعي بالمعهد الصناعي الثانوي، وفرع الكلية التقنية بتيماء "تقني العطاء" لـ"الورشة المتنقلة " لفحص مركبات ضيوف الرحمن، وذلك بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي .
يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، دعمًا لمبادرة السعودية "الطريق إلى مكة" و"بسلام آمنين" لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وتم خلال هذه الزيارة تدشين مبادرة التدريب النسائية والمعتمدة من مكتب نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد للتدريب، والتي تهدف إلى اكتساب المهارات المهنية للكوادر النسائية من مستفيدات الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية، ولجنة التنمية الاجتماعية.