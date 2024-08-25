47 ْمئوية.. "حفر الباطن" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" 10

وتشير توقعات المركز إلى استمرار هطول الأمطار الرعديّة المتوسطة إلى غزيرة؛ تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي حائل والقصيم، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض.