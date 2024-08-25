47 ْمئوية.. "حفر الباطن" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" 10

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وأوضح المركز أن حفر الباطن سجّلت أعلى درجة حرارة 47 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 10 درجات فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 ْمئوية في رفحاء والصمان، و45 درجة في الخرج والأحساء والتنهات والدهناء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 10 درجات، تليها أبها 15 درجة، والباحة 16، والطائف 20 ْمئوية، والقريات 21 درجة.
وتشير توقعات المركز إلى استمرار هطول الأمطار الرعديّة المتوسطة إلى غزيرة؛ تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي حائل والقصيم، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض.
ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مكة المكرّمة (الطائف).