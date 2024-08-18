انتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس تبوك مع بداية العام الدراسي الجديد

وكثف "تعليم تبوك" مؤخرًا أعماله الميدانية، من خلال إقامة البرامج التنفيذية واللقاءات التربوية، واستلام وترحيل مقررات الكتب المدرسية، وعمليات الصيانة والتشغيل للمباني التعليمية والإدارية، ومتابعة إجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، وبرامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، لضمان انطلاقة جادة ومميزة للعام الدراسي الجديد.