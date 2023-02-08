لتقديم خدمات ميسرة.. بنك التنمية الاجتماعية يُبرم اتفاقية تعاون مع "علم"

وانطلق مؤتمر "ليب 2023" في نسخته الثانية هذا العام تحت شعار "نحو آفاقٍ جديدة"، خلال الفترة بين 6 إلى 9 فبراير في الرياض، كي يلعب دورًا مهمًّا في تعزيز الحراك الرقمي في المنطقة، وإبراز أحدث التطورات التقنية وسبل توظيفها لتنمية الأعمال في مختلف القطاعات، وليكون منصة بارزة تجمع روَّاد القطاع وقادة الفكر التقني.