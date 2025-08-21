سرقة كيابل المدارس تكشف مخاطر تجارة "السكراب" غير المنظمة

ولذلك، فإن ضبط هذا النشاط أصبح ضرورة ملحة، من خلال تشريعات واضحة تُلزم المحلات بعدم استقبال أي مواد بلا وثائق ملكية، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، مع تعزيز الرقابة الميدانية. وبهذه الإجراءات فقط يمكن سد الثغرة التي يستغلها ضعاف النفوس، وتحويل تجارة "السكراب" إلى نشاط منظم يخدم الاقتصاد الوطني بدلاً من أن يكون غطاءً للجرائم.