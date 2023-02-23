الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة تنظم احتفالًا بمناسبة يوم التأسيس

وقال بخاري: "نقف اليوم ونسترجع إرثنا التاريخي منذ عهد الإمام محمد بن سعود الذي أرسى قواعد الدولة السعودية ٢٢ فبراير من عام ١٧٢٧ وحتى توحيد شبه الجزيرة العربية باسم المملكة العربية السعودية من قِبَل الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- في ٢٣ سبتمبر من عام ١٩٣٢م، لتوثق للأجيال المقبلة؛ لا سيما في ظل فيما تَحقق من تقدم واستقرار ونماء ووحدة"؛ داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية وقيادتنا الرشيدة، وأن يُديم الأمن والأمان والعز والرخاء لمملكتنا الحبيبة.