الوزير "الجلاجل" يزور تجمع الطائف الصحي والمنشآت الصحية ويثني على جهود منسوبيه

زار وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل مساء أمس الأربعاء، تجمع الطائف الصحي، وعدداً من المنشآت الصحية بالمحافظة، حيث قام بزيارة مبنى التجمع الصحي، والتقى بقيادات التجمع والموظفين ثم زار مقر العناية بالموظف والمركز الإعلامي الخاص بالتجمع، وشاهد عرضاً مرئياً عن منجزات ومؤشرات التجمع منذ انطلاقه واستمع لمداخلات منسوبي التجمع، وأجاب على استفساراتهم.