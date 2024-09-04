الوزير "الجلاجل" يزور تجمع الطائف الصحي والمنشآت الصحية ويثني على جهود منسوبيه

زار وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل مساء أمس الأربعاء، تجمع الطائف الصحي، وعدداً من المنشآت الصحية بالمحافظة، حيث قام بزيارة مبنى التجمع الصحي، والتقى بقيادات التجمع والموظفين ثم زار مقر العناية بالموظف والمركز الإعلامي الخاص بالتجمع، وشاهد عرضاً مرئياً عن منجزات ومؤشرات التجمع منذ انطلاقه واستمع لمداخلات منسوبي التجمع، وأجاب على استفساراتهم.
وقدم وزير الصحة شكره لمنسوبي تجمع الطائف الصحي على جهودهم مثنياً على منجزات التجمع وخطواته المتسارعة لتطوير القطاع الصحي والرفع من جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيقاً لمستهدفات تحوّل القطاع الصحي.
كما زار مستشفى الملك عبدالعزبز التخصصي واطلع على سير العمل بقسم الطوارئ ومشروع تطوير القسم والتقى بالمستفيدين من الخدمات الصحية واستمع لآرائهم.
وزار وزير الصحة مجمع الملك فيصل الطبي وشاهد مشروع تحسين بيئة العمل بقسم الطوارئ ثم زار قسم حضانات الأطفال بمستشفى الولادة والتي تعتبر ثاني أكبر سعة سريرية للحضانات بالمملكة، واستمع لشرح مفصل عن سير العمل والتقى خلال زيارته لمجمع الملك فيصل الطبي عدداً من المستفيدين.
وزار الوزير مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف واطلع على سير العمل وتفقد قسم التأهيل الطبي والنفسي واستمع لشرح مفصل من رئيس تجمع الطائف الصحي عن سير العمل بمجمع إرادة والصحة النفسية.
من جانبه شكر رئيس تجمع الطائف الصحي الدكتور طلال بن عبدالله المالكي وزير الصحة على زيارته لتجمع الطائف الصحي وتفقد المنشآت الصحية وعلى توجيهاته ودعمه اللامحدود.
وكان وزير الصحة قد أعرب عبر حسابه في منصة X عن سعادته وسروره بزيارة محافظة الطائف والالتقاء بالأهالي وتفقد المنشآت الصحية، والسعي لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، قائلاً في المنشور:
في ضيافة أهلها وطيب أجوائها.. تفقدت عدداً من المنشآت الصحية بالمحافظة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وسعدت بلقاء عدد من المواطنين، مستمعاً لآرائهم وأعمل مع زملائي على تلبية احتياجاتهم الصحية؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.